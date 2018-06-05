Биатлонист Гараничев перенес операцию и пропустит первый этап подготовки к сезону

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев перенес операцию и пропустит первый этап подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС сообщили в Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.

Гараничев вошел в основную сборную России для подготовки к сезону-2018/2019.

"Операцию он перенес две недели назад, старые травмы дали о себе знать. Пока точного срока его возвращения в строй нет, но там нет ничего страшного, в скором времени он появится на тренировочных занятиях", — сообщили в региональной федерации.

В минувшем сезоне 30-летний Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Он не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) и был вынужден был пропустить Игры в Пхёнчхане. На Играх в Сочи Гараничев стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км. На счету россиянина также шесть побед на этапах Кубка мира по биатлону.