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Биатлонист Гараничев перенес операцию и пропустит первый этап подготовки к сезону
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Биатлонист Гараничев перенес операцию и пропустит первый этап подготовки к сезону 

ТАСС 5 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев перенес операцию и пропустит первый этап подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС сообщили в Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.
Гараничев вошел в основную сборную России для подготовки к сезону-2018/2019.
"Операцию он перенес две недели назад, старые травмы дали о себе знать. Пока точного срока его возвращения в строй нет, но там нет ничего страшного, в скором времени он появится на тренировочных занятиях", — сообщили в региональной федерации.
В минувшем сезоне 30-летний Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Он не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) и был вынужден был пропустить Игры в Пхёнчхане. На Играх в Сочи Гараничев стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км. На счету россиянина также шесть побед на этапах Кубка мира по биатлону.
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