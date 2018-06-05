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Губерниев раскрыл скандальную переписку между тренером и биатлонистом сборной
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Губерниев раскрыл скандальную переписку между тренером и биатлонистом сборной 

Газета.Ru 5 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Известный журналист и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, в ком из биатлонистов разочаровался за прошедший сезон, сообщает «СЭ».
"Один из тренеров мужской российской команды показал мне переписку с одним из воспитанников. Спортсмен назвал его слабаком и конченным человеком. Вы можете себе представить? Человека, который столько сил и лет отдал на подготовку, так отблагодарить.
С моей точки зрения людей после таких высказываний нужно просто выгонять из сборной. Надеюсь, когда спортсмен прочитает интервью, ему будет хотя бы немного стыдно. Все-таки такие вещи — это дикость. Когда ученик говорит подобные вещи своему наставнику, это показатель его слабости", — сказал Губерниев.
Ранее Губерниев заявил, что сожалеет об отсутствии российских этапов Кубка мира по биатлону.
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