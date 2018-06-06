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Губерниев пожелал Бабикову хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна
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Губерниев пожелал Бабикову хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна 

Чемпионат.com 6 июня 2018
Российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился с напутственными словами к российским биатлонистам и тренерам, приступившим к подготовке к сезону.
«Друзья, сборная России по биатлону приступила к подготовке к предстоящему сезону. Хочу искренне пожелать удачи и здоровья нашим девчонкам и парням. «Сборники», вы лучшие, вперёд! Не унывать, Вика Сливко, быть настоящим капитаном и держать удар — Максим Цветков, Антон Бабиков — хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна, нашей молодёжи, Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Василий Томшин, Валерия Васнецова, не признавать авторитетов и дерзать.
Алексей Волков и Алексей Слепов, вы нужны команде, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, страна ждёт! Ульяна Кайшева — верим! Сборная России — вы все нам дороги. Пусть на этапы попадёт сильнейший. Программа «Биатлон с Д»Г будет с вами весь сезон. И помните — наши спортсмены всех победят. Всегда ваш, папа Дима. Тренеру Хованцеву — построже", — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись полностью можно на странице Губерниева в сети «Инстаграм».
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