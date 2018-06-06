Губерниев пожелал Бабикову хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна 

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Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии

Домрачева: конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится

Губерниев: уход Ланцова в Канаду — потеря для России, но человек ищет где лучше