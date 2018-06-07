Ямальская биатлонистка Лариса Куклина опровергла слухи о переходе в сборную Беларуси

На днях стало известно, что Правление Союза биатлонистов России утвердило составы сборных команд для подготовки к следующему зимнему сезону. Среди восьми спортсменок, которые прошли в резерв женской сборной, есть и воспитанница лабытнангской школы Лариса Куклина

На сайте Союза биатлонистов России отмечено, что основная и резервная команды станут готовиться по единой программе, и вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах. По результатам отборочных стартов, которые назначены на середину ноября, утвердят окончательный состав биатлонистов для участия на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Напомним, Лариса Куклина является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, на ее счету также две бронзовые награды зимних Универсиад. Да и в сезоне 2017-2018 она неоднократно выигрывала российские кубковые этапы по биатлону.

Также в середине мая некоторые спортивные интернет-ресурсы отмечали, что ямальская спортсменка может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Беларуси.

— Я здесь и никуда не перехожу. То, что в интернете, это всего лишь слухи, я рада, что вошла в список сборной России, — сказала «Красному Северу» прославленная биатлонистка.

По итогам сезона 2016-2017 годов Лариса Куклина стала лучшей в Кубке России, в последнем — выиграла чемпионат России. Теперь ждем от нее результатов на международных стартах.