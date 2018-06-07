Ещё
Ямальская биатлонистка Лариса Куклина опровергла слухи о переходе в сборную Беларуси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина опровергла слухи о переходе в сборную Беларуси 

Красный Север 7 июня 2018
Фото: Красный Север
На днях стало известно, что Правление Союза биатлонистов России утвердило составы сборных команд для подготовки к следующему зимнему сезону. Среди восьми спортсменок, которые прошли в резерв женской сборной, есть и воспитанница лабытнангской школы Лариса Куклина.
На сайте Союза биатлонистов России отмечено, что основная и резервная команды станут готовиться по единой программе, и вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах. По результатам отборочных стартов, которые назначены на середину ноября, утвердят окончательный состав биатлонистов для участия на этапах Кубка мира и Кубка IBU.
Напомним, Лариса Куклина является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, на ее счету также две бронзовые награды зимних Универсиад. Да и в сезоне 2017-2018 она неоднократно выигрывала российские кубковые этапы по биатлону.
Также в середине мая некоторые спортивные интернет-ресурсы отмечали, что ямальская спортсменка может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Беларуси.
— Я здесь и никуда не перехожу. То, что в интернете, это всего лишь слухи, я рада, что вошла в список сборной России, — сказала «Красному Северу» прославленная биатлонистка.
По итогам сезона 2016-2017 годов Лариса Куклина стала лучшей в Кубке России, в последнем — выиграла чемпионат России. Теперь ждем от нее результатов на международных стартах.
Красный Север: последние новости
Фан-зона в Ноябрьске: как это было (видео) Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером За наших вместе: в Лабытнанги откроют фан-зону для футбольных болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1065
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой292
Английские фанаты разнесли IKEA21
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян46
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение