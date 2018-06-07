Драчев обсудил с завершившей карьеру Подчуфаровой работу в Союзе биатлонистов России

Встреча с 25-летней Подчуфаровой, которая является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, прошла в четверг.

"Мы встретились, чтобы пообщаться, я узнал, чем она планирует заниматься, возможно ли ее привлечь к работе в СБР, кто знает, может она еще и надумает выступать, но это от нее зависит. Главное, начать общение, наметить дальнейшую работу. Идет ли речь о тренерской работе? Пока не знаю", — сказал Драчев.

Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной приостановила соревновательную деятельность в начале декабря 2017 года. Причиной стали слабые результаты на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и желание восстановить здоровье. 27 марта она заявляла, что намерена сделать паузу в карьере после чемпионата России и пропустить следующий сезон.