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Драчев обсудил с завершившей карьеру Подчуфаровой работу в Союзе биатлонистов России
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Драчев обсудил с завершившей карьеру Подчуфаровой работу в Союзе биатлонистов России 

ТАСС 7 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев обсудил возможное сотрудничество с Ольгой Подчуфаровой, которая в конце прошлого сезона объявила о завершении карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.
Встреча с 25-летней Подчуфаровой, которая является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, прошла в четверг.
"Мы встретились, чтобы пообщаться, я узнал, чем она планирует заниматься, возможно ли ее привлечь к работе в СБР, кто знает, может она еще и надумает выступать, но это от нее зависит. Главное, начать общение, наметить дальнейшую работу. Идет ли речь о тренерской работе? Пока не знаю", — сказал Драчев.
Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной приостановила соревновательную деятельность в начале декабря 2017 года. Причиной стали слабые результаты на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и желание восстановить здоровье. 27 марта она заявляла, что намерена сделать паузу в карьере после чемпионата России и пропустить следующий сезон.
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