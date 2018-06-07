Беговелогонка на Даниловском рынке

12 июня на Даниловском рынке пройдет гонка на беговелах, в которой смогут поучаствовать самые маленькие спортсмены города: дети от 2 до 4 лет. С 10.00 до 14.00 малыши постараются пройти трассы с препятствиями, а потом будут загорать на деревянных досках, рисовать мелками на асфальте и проводить летний день весело.

День начнется с гонки для малышей: запланированы отборочные и финальные забеги и награждение. После категории 2+ эстафету примут спортсмены 3+. У них гонка будет строиться по тому же сценарию.

Перед четырехлетками в зрелищном соревновании по классическому триалу примут участие спортсмены до 8 лет (включительно). Для этого им необходимо иметь свой велосипед и шлем, и отправить заявку на почту fedorevil@gmail.com. Самыми последними будут соревноваться взрослые четырехлетки.

Для участия в гонке необходимо пройти онлайн регистрацию и оплатить стартовый взнос 600 рублей.

Для участия в забеге у детей должен быть беговел и шлем.

Родителям предложат принять участи в забеге для мам и пап.