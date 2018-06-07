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Драчёв — о ситуации с Губерниевым и Бабиковым: конфликты нам в биатлоне не нужны
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Драчёв — о ситуации с Губерниевым и Бабиковым: конфликты нам в биатлоне не нужны 

Чемпионат.com 7 июня 2018
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв пообещал разобраться в ситуации с разногласиями между чемпионом мира Антоном Бабиковым и комментатором Дмитрием Губерниевым.
После этапа Кубка мира в Тюмени спортсмен пожаловался на качество еды в столовой для спортсменов, за что подвергся едким нападкам со стороны Губерниева. Накануне журналист, обращаясь к биатлонистам со словами поддержки, пожелал Антону хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна. «Конфликты нам в биатлоне не нужны! Будем исправлять ситуацию! Благодарю вас!», — написал Драчёв на своей странице в сети «Инстаграм» в ответ на вопрос болельщиков о данной ситуации.
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