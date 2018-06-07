Губерниев ответил болельщице, сравнившей его с Родченковым 

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях к записи президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва ответил болельщице, которая сравнила его с бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории, информатором ВАДА Григорием Родченковым.
«Владимир Петрович, это очень плохо и отвратительно, что сейчас происходит. Имиджевый урон нашему спорту, который сегодня наносит в этих дрязгах Д. Губерниев, вполне можно сопоставить с действиями Родченкова. Сейчас, когда позиции нашего биатлона в мире очень шатки, он ради своих рейтингов в очередной раз устраивает этот полный беспредел», — написала болельщица.
«Хватит жаловаться президенту СБР, пишите в Спортлото», — ответил Губерниев.
Накануне журналист, обращаясь к биатлонистам со словами поддержки, пожелал Антону хорошо питаться, уважать тренеров и учить слова гимна. Президент СБР пообещал исправить ситуацию, отметив, что конфликты российскому биатлону не нужны.