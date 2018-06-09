Российский тренер Башкиров будет работать в сборной Южной Кореи по биатлону

Российский специалист Сергей Башкиров вошёл в тренерский штаб сборной Южной Кореи по биатлону. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Между тем, Сергей Башкиров, который поначалу фигурировал тренером женской биатлонной основы вместе с Норицыным, потом мужской, в итоге стал наставником сборной Кореи. Сергей займётся стрелковой подготовкой. Наши специалисты в Корее нарасхват. Удачи, тренер. P. S. Корейцы ещё кое-кого звали, но не сложилось», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Губерниева на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что Башкиров значился в качестве тренера по стрельбе резервной мужской сборной России. Соответственный список был опубликован президентом Союза биатлонистов России 28 мая. В последовавшей версии тренерского состава Башкирова уже не было.