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Российский тренер Башкиров будет работать в сборной Южной Кореи по биатлону
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Российский тренер Башкиров будет работать в сборной Южной Кореи по биатлону 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Российский специалист Сергей Башкиров вошёл в тренерский штаб сборной Южной Кореи по биатлону. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
«Между тем, Сергей Башкиров, который поначалу фигурировал тренером женской биатлонной основы вместе с Норицыным, потом мужской, в итоге стал наставником сборной Кореи. Сергей займётся стрелковой подготовкой. Наши специалисты в Корее нарасхват. Удачи, тренер. P. S. Корейцы ещё кое-кого звали, но не сложилось», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Губерниева на своей странице в сети «Инстаграм».
Напомним, что Башкиров значился в качестве тренера по стрельбе резервной мужской сборной России. Соответственный список был опубликован президентом Союза биатлонистов России 28 мая. В последовавшей версии тренерского состава Башкирова уже не было.
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