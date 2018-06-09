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Йоханнес Бё: Я огородил себя от разговоров о допинге в биатлоне, на них тратится много энергии
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Йоханнес Бё: Я огородил себя от разговоров о допинге в биатлоне, на них тратится много энергии 

Советский спорт 9 июня 2018
Олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон призывал норвежских спортсменов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в связи с допинговыми проблемами в России.
— Я поддерживаю многие взгляды Самуэльссона, но думаю, это очень сложная тема для обсуждения. Легче выбрать простой путь, чтобы не допускать ошибок.
Полагаю, что это хорошо, что кто-то говорит об этом. Но что касается меня, то я сознательно оградил себя от этих разговоров, потому что на них тратится много энергии. А этой зимой моим главным приоритетом были выступления на максимуме, — заявил Бе-младший.
Напомним, на фоне допинговых разоблачений СБР был исключен из постоянных и полноправных членов Международного союза биатлонистов.
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