Йоханнес Бё: Я огородил себя от разговоров о допинге в биатлоне, на них тратится много энергии

Олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон призывал норвежских спортсменов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в связи с допинговыми проблемами в России.

— Я поддерживаю многие взгляды Самуэльссона, но думаю, это очень сложная тема для обсуждения. Легче выбрать простой путь, чтобы не допускать ошибок.

Полагаю, что это хорошо, что кто-то говорит об этом. Но что касается меня, то я сознательно оградил себя от этих разговоров, потому что на них тратится много энергии. А этой зимой моим главным приоритетом были выступления на максимуме, — заявил Бе-младший.

Напомним, на фоне допинговых разоблачений СБР был исключен из постоянных и полноправных членов Международного союза биатлонистов.