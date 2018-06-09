Российский яхтсмен примет участие в одиночной кругосветной гонке

Известно, что от России допустили только одного участника. Всего же на старт должны выйти 18 яхтсменов из 13 стран. Требования организаторов гонки более чем жесткие — в кругосветное путешествие необходимо отправиться без современных средств навигации и связи, а также какой-либо помощи со стороны и подходов к берегу.

Игорь Зарецкий известен тем, что в 2010 году одержал первую и пока что единственную победу для России в одиночных гонках через Атлантику Jester Challenge.

Сейчас Зарецкий на своей яхте «Эсмеральда направляется в английский город Фалмут, где с 11 по 14 июня состоятся торжественные мероприятия в честь 50-летия Golden Globe Race. Старт самой гонки состоится 1 июля в 12.00 во французской деревне Ле Сабль д’Олон.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что в Петербурге стартовал новый сезон „Гонки Героев“.