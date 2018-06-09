Ульяна Кайшева начнет сезон в основе сборной России 

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева включена в основной состав женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Кроме уроженки Можги под руководством Виталия Норицына в основе будут тренироваться Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен, Кристина Резцова (обе ХМАО-Югра), Валерия Васнецова (уроженка Удмуртии, выступает за Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область). В резервной мужской команде готовиться к сезону будет ижевчанин Александр Поварницын. Напомним, что по итогам минувшего сезона Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге СБР. Александр Поварницын стал 16-м. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала второй в рейтинге Союза биатлонистов России