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Чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени
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Чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени 

Газета.Ru 12 июня 2018
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список городов, претендующих на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственным кандидатом на проведение мирового первенства стал словенский город Поклюка.
Отмечается, что чемпионат мира — 2023 могут принять Нове Место (Чехия) или Оберхоф (Германия).
В 2017 году Тюмень лишилась права на проведение турнира из-за многочисленных подозрений в допинговых нарушениях в отношении российских биатлонистов.
Ранее генеральный секретарь IBU Николь Реш подтвердила информацию о том, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий.
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