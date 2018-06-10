Биатлонистка испугалась критиковать Россию

Норвежская биатлонистка испугалась негатива в свой адрес из-за критики России

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отказалась комментировать ситуацию с обвинениями в адрес российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.

По словам норвежки, критикуя атлетов из России, она бы сразу столкнулась с ненавистью со стороны окружающих, передает "Советский спорт"

"Я повела себя немного эгоистично, но решила сохранить спокойствие и нейтралитет. Если ты высказываешься против России в СМИ, то сразу сталкиваешься с потоком ненависти в свой адрес. Я считаю, что с нарушениями должен бороться Международный союз биатлонистов (IBU), а спортсменам следует оставаться в стороне от всей шумихи и заниматься своим делом", — цитирует Экхофф NRK.