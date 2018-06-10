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Биатлонистка испугалась критиковать Россию
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Норвежская биатлонистка испугалась негатива в свой адрес из-за критики России 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отказалась комментировать ситуацию с обвинениями в адрес российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил.
По словам норвежки, критикуя атлетов из России, она бы сразу столкнулась с ненавистью со стороны окружающих, передает "Советский спорт".
"Я повела себя немного эгоистично, но решила сохранить спокойствие и нейтралитет. Если ты высказываешься против России в СМИ, то сразу сталкиваешься с потоком ненависти в свой адрес. Я считаю, что с нарушениями должен бороться Международный союз биатлонистов (IBU), а спортсменам следует оставаться в стороне от всей шумихи и заниматься своим делом", — цитирует Экхофф NRK.
Ранее сообщалось, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг официально покинул состав совета учредителей Международного антидопингового агентства (WADA).
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