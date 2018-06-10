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М. Фуркад пробежал 10 км по улицам Парижа
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М. Фуркад пробежал 10 км по улицам Парижа 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад принял участие в забеге на 10 км по улицам Парижа. Мартен финишировал около Эйфелевой башни спустя 36 минут 54 секунду после старта забега. Интересно, что одинаковый с ним результат показал трёхкратный медалист Игр в беге с препятствиями Маидин Мехисси-Бенаббад. Лучшим же стал чемпион Европы по кроссу Хассан Шахди, остановивший секундомер на отметке 29 минут 10 секунд.
Посмотреть видео можно на странице Adidas 10K Paris в сети «Твиттер».
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