М. Фуркад пробежал 10 км по улицам Парижа

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад принял участие в забеге на 10 км по улицам Парижа. Мартен финишировал около Эйфелевой башни спустя 36 минут 54 секунду после старта забега. Интересно, что одинаковый с ним результат показал трёхкратный медалист Игр в беге с препятствиями Маидин Мехисси-Бенаббад. Лучшим же стал чемпион Европы по кроссу Хассан Шахди, остановивший секундомер на отметке 29 минут 10 секунд.

Посмотреть видео можно на странице Adidas 10K Paris в сети «Твиттер».