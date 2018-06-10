Ещё
Шипулин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Антон Шипулин пожелал удачи национальной команде по футболу на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
"Наши ребята — это наша надежда. Хочу пожелать им удачи, чтобы они меньше волновались, чтобы просто выходили на поле и показывали все, что умеют.
Родные стены, с одной стороны, помогают. С другой — это огромная ответственность. Мне кажется, именно это сейчас мешает ребятам. Я буду болеть только за них. Как бы они не сыграли, это единственная команда, которой я готов отдать все свои силы и эмоции", — заявил спортсмен.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе мирового первенства сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Лионель Месси не исключил завершения карьеры в сборной Аргентины после ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре Петербурженок признали самыми красивыми болельщицами мундиаля «Эта победа для Украины»: хорваты устроили скандал
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1047
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой276
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Слепаков обратился к футболистам сборной177
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян35
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение