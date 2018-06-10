Шипулин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира — 2018

Российский биатлонист Антон Шипулин пожелал удачи национальной команде по футболу на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.

"Наши ребята — это наша надежда. Хочу пожелать им удачи, чтобы они меньше волновались, чтобы просто выходили на поле и показывали все, что умеют.

Родные стены, с одной стороны, помогают. С другой — это огромная ответственность. Мне кажется, именно это сейчас мешает ребятам. Я буду болеть только за них. Как бы они не сыграли, это единственная команда, которой я готов отдать все свои силы и эмоции", — заявил спортсмен.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе мирового первенства сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.