Самой странной биатлонистке России Екатерине Юрьевой — 35 лет

Её можно и проклинать, и обожать. Её победы болельщики вспоминают с восторгом, а допинговые истории — с ужасом. Екатерине Юрьевой — 35 лет.

Не было в истории российского биатлона более неоднозначной спортсменки, чем Екатерина Юрьева. За то недолгое время, которое она блистала на лыжне, она успела стать любимицей болельщиков, кумиром тысяч человек, её даже называли лучшей биатлонисткой мира. Но, при всей любви и уважению к выдающейся российской спортсменке, пожалуй, никто не бросал большую тень на российский биатлон, чем Екатерина, попадавшая в истории с допингом.

Триумф и преступление

Впервые Екатерина Юрьева блеснула на мировой арене в 2007 году. На этапе Кубка мира в Лахти спортсменка стала третьей в спринте. И эта бронзовая награда положила начало целой серии блестящих результатов, сделавших Юрьеву лидером сборной России и одной из лучших биатлонисток мира. До конца сезона она ещё два раза поднималась на подиум, да и следующий спортивный год начала за здравие, по итогам трёх этапов собрав коллекцию из золотой и четырёх серебряных наград. Но и это был не предел. Перед чемпионатом мира Юрьева впервые примерила жёлтую майку лидера, а ещё и в Эстерсунде выступила триумфально: золото в индивидуальной гонке, серебро в преследовании, бронза в масс-старте. И четвёртое место в эстафете! Это ведь Юрьева могла вырвать невероятную медаль, когда у Ахатовой заклинило боёк.

Екатерина радовала болельщиков не только на трассе, но и за её пределами — её открытость, жизнерадостность, улыбчивость нравились всем. Всё новые и новые болельщики начинали переживать за Юрьеву, её обаяние покоряло людей далеко за границами России.

Но весь положительный образ был в одночасье разрушен, когда Юрьева стала фигурантом большого допингового скандала наряду с Ахатовой и Ярошенко. В крови спортсменки были обнаружены следы эритропоэтина, а потому последовала логичная дисквалификация на два года. Поклонники биатлонисток строили теории заговора, в которых Альбина и Екатерина не могли быть виновными, однако ни арбитражный суд, ни швейцарский трибунал в них не поверили. «Два года — это ещё мало? Мне хватило с лихвой. Признаюсь, были сомнения по поводу возвращения. Но многим друзьям и близким хотелось, чтобы я вернулась в спорт. Начинаю всё с нуля, как рядовой спортсмен», — рассказывала Екатерина, возобновившая спортивную карьеру в декабре 2010 года, выступив на этапе Кубка IBU, и желающая выступить на Играх-2014.

Товарищ министр, разберитесь!

Старт олимпийского сезона 2013/14 позволил поклонникам Юрьевой основательно надеяться на то, что она сможет выступить на домашней Олимпиаде в Сочи. На этапе в Эстерсунде выглядела великолепно: стала четвёртой в индивидуальной гонке и седьмой в спринте. В Хохфильцене результаты, правда, резко упали, а перед самой Олимпиадой Юрьеву и вовсе отправили на Кубок IBU, оставив практически без шансов. С учётом того, что конкурентки Екатерины за место в сборной не блистали, всё происходящее выглядело как минимум странно.

В среде биатлонных болельщиков поднялась волна возмущения. Поклонники Екатерины даже обратились с открытым письмом к министру спорта Виталию Мутко , в котором просили разобраться с игнорированием Юрьевой. «Просим Вас взять на контроль сложившуюся ситуацию и сделать всё, что в Ваших силах, чтобы тренерский штаб женской сборной РФ по биатлону предоставил Е. Юрьевой возможность честного прозрачного отбора в олимпийский состав в очной борьбе с другими претендентками, прежде всего Е. Глазыриной, Я. Романовой и Е. Шумиловой».

Разобрался ли министр спорта в ситуации и добрался ли до истинной причины выведения биатлонистки из состава первой команды, доподлинно неизвестно. Но главное, что тренерский штаб успел разобраться и в каком-то смысле подстраховаться. Задолго до Олимпиады появилась информация о том, что биатлонисты сборной России будут уличены в применении допинга. За неделю до старта Игр в Сочи стали известны их имена — Екатерина Юрьева и Ирина Старых

«Это решение далось мне нелегко»

И снова появилась теория заговора. Поклонники Юрьевой не могли поверить в происходящее. Ситуация усугубилась тем, что мама спортсменки от этих новостей оказалась в реанимации после инсульта. К счастью, врачи ей помогли, и она вернулась к нормальной жизни. А спортивная карьера Екатерины была погублена. В конце февраля 2014-го, сразу после окончания Олимпийских игр в Сочи биатлонистка, не дожидаясь окончания расследования своей допинговой истории, объявила о завершении карьеры. «В преддверии Игр в Сочи в моей личной и спортивной жизни случился ряд трагических событий, в частности от меня скрывали, что главный человек в моей жизни и моей судьбе, моя мама, находится в реанимации. Когда я узнала об этом, всё ушло на второй план. Тайны, интриги, цели и даже мечта детства — всё стало не важным. Это решение далось мне нелегко, поэтому мне понадобилось довольно много времени на то, чтобы расстаться со своей мечтой и понять, что нужно двигаться дальше», — написала Юрьева в блоге.

Екатерина лукавила? Отчасти, да. Потому что не могла не знать, что проба Б уже через несколько дней даст положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин. Ещё через четыре месяца стало известно, что Юрьеву, как рецидивистку дисквалифицировали на восемь лет. Но, видимо, этого показалось мало, и в 2015-м решение было пересмотрено — срок продлили до 12 лет.

Любовь вопреки

Совсем недавно подзабытая болельщиками Юрьева вновь вышла на авансцену. Она дала несколько интервью, в которых не только и не столько рассказала о своей деятельности после биатлона (Екатерина делает модную одежду и занимается организацией фитнес-туров), но и рассуждала о современном биатлоне: анализировала состояние сборной России, работу тренеров и спортсменов. Насколько этично давать подобные интервью человеку, дважды дисквалифицированному за допинг — большой вопрос. Но интерес есть. А, значит, Юрьеву, несмотря ни на что, любят.