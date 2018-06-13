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Антон Шипулин: «Решение о продолжении карьеры приму осенью»
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Антон Шипулин: «Решение о продолжении карьеры приму осенью» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Фото: Российский стадион
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что продолжает тренироваться в щадящем режиме.
— Сейчас пока в плавающем режиме провожу тренировки по часу-полтора, 4-5 раз в неделю, даже больше для того, чтобы не зажиреть, — приводит слова Шипулина портал rusbiathlon. — Чтобы восстановить здоровье, мне большие нагрузки сейчас нельзя.
Он также добавил, что осенью примет решение о продолжении карьеры.
— Мне надо будет все взвесить, подумать и решение, как я и говорил, приму осенью, — сказал 30-летний спортсмен.
Ранее сообщалось, что Шипулин пропустит первый предсезонный сбор мужской команды России по биатлону.
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