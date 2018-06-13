Антон Шипулин: «Дзюба остается без лыж»

Российский биатлонист Антон Шипулин , являющийся послом ЧМ-2018, рассказал, что в детстве играл на позиции нападающего.

— Сборную нашу, конечно, буду поддерживать, — сказал Шипулин в интервью порталу rusbiathlon. — А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.

Он также добавил, что пока не подарил лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе.

— Условием этого подарка было забивание определённого количества мячей. Пока этого не произошло и Дзюба остаётся без лыж, — сказал Шипулин.

Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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