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Антон Шипулин: «Дзюба остается без лыж»
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Антон Шипулин: «Дзюба остается без лыж» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Российский биатлонист Антон Шипулин, являющийся послом ЧМ-2018, рассказал, что в детстве играл на позиции нападающего.
— Сборную нашу, конечно, буду поддерживать, — сказал Шипулин в интервью порталу rusbiathlon. — А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.
Он также добавил, что пока не подарил лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе.
— Условием этого подарка было забивание определённого количества мячей. Пока этого не произошло и Дзюба остаётся без лыж, — сказал Шипулин.
Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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