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Скардино: тренер сказал, что завязывать резко нельзя
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Скардино: тренер сказал, что завязывать резко нельзя 

Чемпионат.com 11 июня 2018
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в составе сборной Беларуси биатлонистка Надежда Скардино, в начале июня объявившая о завершении карьеры, сообщила, что продолжает тренироваться.
«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя — нужно немного тренироваться! Слова тренера — закон. 5 часов 50 минут», — написала Скардино в своём «инстаграме».
33-летняя спортсменка завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане в женской биатлонной эстафете и бронзу Игр в Сочи в индивидуальной гонке. Кроме того в её активе бронза чемпионата мира и две победы на чемпионатах Европы.
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