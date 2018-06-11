Скардино: тренер сказал, что завязывать резко нельзя

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в составе сборной Беларуси биатлонистка Надежда Скардино , в начале июня объявившая о завершении карьеры, сообщила, что продолжает тренироваться.

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя — нужно немного тренироваться! Слова тренера — закон. 5 часов 50 минут», — написала Скардино в своём «инстаграме».

33-летняя спортсменка завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане в женской биатлонной эстафете и бронзу Игр в Сочи в индивидуальной гонке. Кроме того в её активе бронза чемпионата мира и две победы на чемпионатах Европы.