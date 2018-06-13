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МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов до выборов его нового главы
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МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов до выборов его нового главы 

Rambler News Service 13 июня 2018
Фото: RT на русском
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил прямые денежные выплаты в пользу Международного союза биатлонистов (IBU) до выборов нового президента организации, сообщает пресс-служба МОК.
«По итогам обсуждений исполком МОК единогласно принял решение приостановить прямое финансирование IBU до того момента, как состоятся выборы нового президента IBU», — говорится в сообщении.
В апреле 2018 года полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU по подозрению в коррупции. В итоге президент союза Андерс Бессеберг и генсек организации покинули свои посты.
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