МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов до выборов его нового главы 

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил прямые денежные выплаты в пользу Международного союза биатлонистов (IBU) до выборов нового президента организации, сообщает пресс-служба МОК.
«По итогам обсуждений исполком МОК единогласно принял решение приостановить прямое финансирование IBU до того момента, как состоятся выборы нового президента IBU», — говорится в сообщении.
В апреле 2018 года полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU по подозрению в коррупции. В итоге президент союза Андерс Бессеберг и генсек организации покинули свои посты.