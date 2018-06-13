МОК приостановил финансирование Международного союза биатлонистов до выборов его нового главы

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил прямые денежные выплаты в пользу Международного союза биатлонистов (IBU) до выборов нового президента организации, сообщает пресс-служба МОК.

«По итогам обсуждений исполком МОК единогласно принял решение приостановить прямое финансирование IBU до того момента, как состоятся выборы нового президента IBU», — говорится в сообщении.