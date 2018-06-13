Екатеринбургский спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе

Екатеринбуржец Геворг Серобян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит во Владимире. Он выиграл две схватки, но в последней, с японцем, проиграл.

— Я приехал за золотом, досрочно одержал победу над турком, но, когда стал бороться с японцем, судьи решили, что он сильнее: у нас был счет 3:2 в мою пользу, но на последней минуте японцу присудили балл и отдали победу ему. Я очень расстроился, так как мечтал стать чемпионом мира. У меня есть серебряная медаль чемпионата мира, бронзовая, а золото опять мне не досталось. Но этими победами я завоевал путевку на Сурдлимпиаду в Токио.

Спортсмен сейчас планирует месяца 2–3 отдыхать и восстанавливаться, а после этого начнет готовиться к чемпионату Европы в ноябре.

Этой весной Геворг Серобян стал лучшим на международном турнире по греко-римской борьбе в Тегеране.