Ещё
Екатеринбургский спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатеринбургский спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе 

e1.ru 13 июня 2018
Фото: e1.ru
Екатеринбуржец Геворг Серобян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит во Владимире. Он выиграл две схватки, но в последней, с японцем, проиграл.
— Я приехал за золотом, досрочно одержал победу над турком, но, когда стал бороться с японцем, судьи решили, что он сильнее: у нас был счет 3:2 в мою пользу, но на последней минуте японцу присудили балл и отдали победу ему. Я очень расстроился, так как мечтал стать чемпионом мира. У меня есть серебряная медаль чемпионата мира, бронзовая, а золото опять мне не досталось. Но этими победами я завоевал путевку на Сурдлимпиаду в Токио.
Спортсмен сейчас планирует месяца 2–3 отдыхать и восстанавливаться, а после этого начнет готовиться к чемпионату Европы в ноябре.
Этой весной Геворг Серобян стал лучшим на международном турнире по греко-римской борьбе в Тегеране.
e1.ru: последние новости
«Мы доказали, что мы футбольная страна»: сборная России встретилась с болельщиками в Москве Казаки в меховых шапках и флаги за 2500 рублей: смотрим, как Сочи готовится к четвертьфиналу ЧМ Определились все полуфиналисты чемпионата мира: рассказываем за кого болеть после вылета России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1047
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой276
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Слепаков обратился к футболистам сборной177
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян35
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение