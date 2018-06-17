Губерниев: многие звёзды не приехали на проводы Бьорндалена. Шипулин занят 

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто из звёзд мирового биатлона посетил прощальный вечер восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
«То чувство, когда на проводы Бьорндалена не приехали многие звёзды биатлона. У рыжего Бё мальчишник в Будапеште, там его брат и Свендсен. Перенести не могли — тряпки. Фуркад тренируется, Шипулин занят. Приехали Ус, Бьентегорд, супруги Биркеланд, умница Кайса и ветераны. Рафаэль Пуаре, Лив-Грете со сломанной ногой, Свен Фишер и Петер Зендель. И Бесссеберг. Отдельное спасибо белорусам — Скардино, Писарева, Дуборезова — молодцы», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Губерниева в сети «Инстаграм».