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Губерниев: многие звёзды не приехали на проводы Бьорндалена. Шипулин занят
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Губерниев: многие звёзды не приехали на проводы Бьорндалена. Шипулин занят 

Чемпионат.com 17 июня 2018
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто из звёзд мирового биатлона посетил прощальный вечер восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
«То чувство, когда на проводы Бьорндалена не приехали многие звёзды биатлона. У рыжего Бё мальчишник в Будапеште, там его брат и Свендсен. Перенести не могли — тряпки. Фуркад тренируется, Шипулин занят. Приехали Ус, Бьентегорд, супруги Биркеланд, умница Кайса и ветераны. Рафаэль Пуаре, Лив-Грете со сломанной ногой, Свен Фишер и Петер Зендель. И Бесссеберг. Отдельное спасибо белорусам — Скардино, Писарева, Дуборезова — молодцы», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Губерниева в сети «Инстаграм».
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