Бьорндален и Домрачева исполнили танец на торжественном вечере в Осло

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален станцевал со своей супругой, четырёхкратной победительницей Игр белоруской Дарьей Домрачевой на торжественном вечере, посвящённом завершению спортивной карьеры.

На мероприятии, состоявшемся в Осло в субботу, 16 июня, присутствовали друзья Бьорндалена — известные бывшие и действующие спортсмены из Норвегии и других стран, а также журналисты и функционеры.