Слепцова: всё пропало и умерло в один момент

«Хожу, смотрю, как тренируется молодое поколение — делают что-то там, стараются, падают, встают, снова падают. И точно есть какая-то цель, они просто сами этого ещё не знают. Как и я, когда была маленькая.

Публикация от S S (@sleptsovass) 16 Июн 2018 в 3:35 PDT

У меня всегда была цель, например, пробежать быстрей своей подруги Ленки. Это прям мотивировало. И на протяжении 20 лет всегда искала мотивацию, особенно в последние 4 года. Я к чему это всё… Как-то всё пропало и умерло в один момент, потеряла все ощущения к биатлону… Повернула жизнь меня на 180 градусов. Но теперь у меня другая цель. Жизнь задыхается без цели», — написала Слепцова на своей странице в сети «Инстаграм».