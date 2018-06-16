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Слепцова: всё пропало и умерло в один момент
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Слепцова: всё пропало и умерло в один момент, потеряла все ощущения к биатлону 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Фото: @sleptsovass
Завершившая карьеру в прошлом году по причине беременности российская биатлонистка, молодая мама Светлана Слепцова рассказала, что ушла из биатлона из-за отсутствия мотивации.
«Хожу, смотрю, как тренируется молодое поколение — делают что-то там, стараются, падают, встают, снова падают. И точно есть какая-то цель, они просто сами этого ещё не знают. Как и я, когда была маленькая.
У меня всегда была цель, например, пробежать быстрей своей подруги Ленки. Это прям мотивировало. И на протяжении 20 лет всегда искала мотивацию, особенно в последние 4 года. Я к чему это всё… Как-то всё пропало и умерло в один момент, потеряла все ощущения к биатлону… Повернула жизнь меня на 180 градусов. Но теперь у меня другая цель. Жизнь задыхается без цели», — написала Слепцова на своей странице в сети «Инстаграм».
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