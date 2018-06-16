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Бабиков: наши улыбки после тренировки — заслуга Хованцева
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Бабиков: наши улыбки после тренировки — заслуга Хованцева 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Дмитрий Малышко довольны работой под руководством нового главного тренера сборной и мужской команды Анатолия Хованцева.
«Если бы Анатолий Николаевич Хованцев был в «Инстаграме», я бы его тоже отметил (он позади нас), потому что наши улыбки после тренировки — это его заслуга. Полны сил! А вообще, многие люди заставляют улыбаться, и таких людей нужно беречь», — написал Бабиков на своей странице в сети «Инстаграм».
Мужская сборная России по биатлону с 6 по 25 июня проводит первый предсезонный сбор в Чайковском.
Фото доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.
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