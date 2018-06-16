Бабиков: наши улыбки после тренировки — заслуга Хованцева

«Если бы Анатолий Николаевич Хованцев был в «Инстаграме», я бы его тоже отметил (он позади нас), потому что наши улыбки после тренировки — это его заслуга. Полны сил! А вообще, многие люди заставляют улыбаться, и таких людей нужно беречь», — написал Бабиков на своей странице в сети «Инстаграм».

Мужская сборная России по биатлону с 6 по 25 июня проводит первый предсезонный сбор в Чайковском.

Фото доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.