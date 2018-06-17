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Конкурс лучших специалистов ремонтных подразделений ВС РФ стартовал в Омске
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Конкурс лучших специалистов ремонтных подразделений ВС РФ стартовал в Омске 

ТК «Звезда» 17 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Соревновательная программа конкурса «Рембат» включает четыре этапа: индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанную эстафеты.
Всеармейский этап конкурса специалистов ремонтных подразделений ВС РФ «Рембат» стартовал на базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ).
В состязаниях принимают участие сборные 7 команд: от военных округов, Северного флота, Омского автобронетанкового инженерного института и команда ВДВ, которая выступает на «Рембате» впервые.
Соревновательная программа конкурса «Рембат» включает четыре этапа: индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанную эстафеты.
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