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Биатлонист Гараничев после операции полностью пропустит первый предсезонный сбор
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Биатлонист Гараничев после операции полностью пропустит первый предсезонный сбор 

ТАСС 18 июня 2018
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев по согласованию с главным тренером сборной России по биатлону Анатолием Хованцевым полностью пропустит первый предсезонный сбор национальной команды, который проходит в Чайковском. Об этом ТАСС по телефону рассказал личный тренер российского спортсмена Максим Кугаевский.
Гараничев 8 июня успешно перенес операцию на носовой перегородке, ожидалось, что через неделю он присоединится к первому учебно-тренировочному сбору в Пермском крае.
"Ему сегодня больничный до 21 июня продлили. Хотя все хорошо, но врачи страхуются. Мы с Анатолием Николаевичем [Хованцевым] сегодня решили не дергать его из-за четырех дней", — сообщил Кугаевский.
Подготовку к сезону команда начала 6 июня.
В минувшем сезоне Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Всего в карьере россиянина шесть побед на этапах Кубка мира.
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