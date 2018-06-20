Шипулин — Дзюбе: Артём, ты — король! С меня лыжи!

Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону в эстафете Антон Шипулин поделился впечатлениями после победы сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

«Парни, вы лучшие! Красавцы! Артём, ты — король! С меня лыжи!» — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Шипулина в сети «Инстаграм».

В заключительном матче группового этапа ЧМ–2018 сборной России предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).