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Шипулин подарит Дзюбе лыжи
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Шипулин подарит Дзюбе лыжи 

Вести.Ru 20 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин подарит нападающему Артему Дзюбе свои лыжи. Ранее Шипулин обещал Дзюбе подарок в случае победы наших футболистов над египтянами.
Во вторник сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Египта и обеспечила себе выход из группы. Один из мячей забил Артем Дзюба. Это уже второй гол Артема на чемпионате мира. Ранее он поразил ворота сборной Саудовской Аравии.
"Парни, вы лучшие! Красавцы! Тёма, ты — король! С меня лыжи!" — написал Антон Шипулин на своей странице в социальной сети. Подарок будет вручен по окончанию чемпионата мира.
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