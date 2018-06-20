Шипулин подарит Дзюбе лыжи

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин подарит нападающему Артему Дзюбе свои лыжи. Ранее Шипулин обещал Дзюбе подарок в случае победы наших футболистов над египтянами.

Во вторник сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Египта и обеспечила себе выход из группы. Один из мячей забил Артем Дзюба . Это уже второй гол Артема на чемпионате мира. Ранее он поразил ворота сборной Саудовской Аравии.

"Парни, вы лучшие! Красавцы! Тёма, ты — король! С меня лыжи!" — написал Антон Шипулин на своей странице в социальной сети. Подарок будет вручен по окончанию чемпионата мира.