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Шипулин подтвердил, что готов подарить Дзюбе лыжи
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Шипулин подтвердил, что готов подарить Дзюбе лыжи 

Спорт-Экспресс 20 июня 2018
Фото: Экспресс-газета
Олимпийский чемпион Антон Шипулин подтвердил, что готов подарить лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе за 2 гола в 2 матчах группового этапа чемпионата мира.
29-летний форвард отличился в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0), а также забил во встрече второго тура против Египта (3:1).
— Мы знакомы с Дзюбой года три, он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне, — приводит ТАСС слова Шипулина. — С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга. В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи. Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок.
Артем Дзюба: «Мы — 23 брата!» // Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог // Сборная России на чемпионате мира по футболу // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь
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