Антон Шипулин: «Надеюсь, выход сборной России в 1/8 финала ЧМ — это только начало»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин , являющийся послом Екатеринбурга на чемпионате мира, выразил надежду, что футболисты сборной России не остановятся на турнире на выходе в плей-офф и смогут пройти как можно дальше.

Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге обыграла команду Египта (3:1) и практически гарантировала себе выход в 1/8 финала. Заключительный матч на групповом этапе российские футболисты проведут 25 июня в Самаре со сборной Уругвая.

— Я как спортсмен могу сказать, что критиковать может каждый, а поддержать — единицы, — цитирует "РИА Новости" Шипулина. — Поэтому я думаю, что нашей команде сейчас необходима та поддержка болельщиков, которой уже не было давно. В последнее время очень много критики обрушилось на спортсменов. И я надеюсь, что сейчас они докажут, что они готовы соревноваться на равных с соперниками. Мы не можем предсказывать, но я, по крайней мере, надеюсь, что это не последнее их слово, и выход в 1/8 финала — это только начало.

С самой первой минуты наша сборная была очень серьезно настроена. И можно было уже немного расслабиться в конце, в последние минуты, но они держались до конца и, нет чтобы занимать оборонительную позицию, видно было, что они настолько поймали кураж, что не отсиживались уже на своей половине поля, прорываясь вперед. Это как раз говорит о том, что у нас все еще может быть впереди.

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