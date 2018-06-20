Александр Тихонов: Я полностью отошел от работы в российском биатлоне

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сообщил о том, что отказался от работы в правлении Союза биатлонистов России.

«Многие специалисты и представители регионов обращаются ко мне с просьбой повлиять на решения правления СБР по составу спортсменов и тренеров, на предстоящий сезон, — приводит слова Тихонова его официальный сайт. — Хотелось бы сразу пояснить, что еще до отчетно-выборной конференции я отказался входить в состав правления СБР и избираться его вице-президентом и, как и заявил на пресс-конференции в «Советском спорте» накануне выборов президента СБР, я полностью отошел от работы в российском биатлоне.

Все решения принимаются правлением СБР и президентом Владимиром Драчевым . Надеюсь, им хватит мудрости и опыта в непростое время для российского биатлона».

Напомним, выборы президента СБР прошли 18 мая в Тюмени. Победу на них одержал Владимир Драчев.