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Александр Тихонов: Я полностью отошел от работы в российском биатлоне
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Александр Тихонов: Я полностью отошел от работы в российском биатлоне 

Советский спорт 20 июня 2018
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сообщил о том, что отказался от работы в правлении Союза биатлонистов России.
«Многие специалисты и представители регионов обращаются ко мне с просьбой повлиять на решения правления СБР по составу спортсменов и тренеров, на предстоящий сезон, — приводит слова Тихонова его официальный сайт. — Хотелось бы сразу пояснить, что еще до отчетно-выборной конференции я отказался входить в состав правления СБР и избираться его вице-президентом и, как и заявил на пресс-конференции в «Советском спорте» накануне выборов президента СБР, я полностью отошел от работы в российском биатлоне.
Все решения принимаются правлением СБР и президентом Владимиром Драчевым. Надеюсь, им хватит мудрости и опыта в непростое время для российского биатлона».
Напомним, выборы президента СБР прошли 18 мая в Тюмени. Победу на них одержал Владимир Драчев.
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