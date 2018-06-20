Шипулин решил подарить Дзюбе лыжи после победы России над Египтом

Биатлонист Антон Шипулин заявил, что собирается подарить футболисту Артему Дзюбе лыжи после победы сборной России в матче против Египта, сообщает «Интерфакс»

«С Артемом Дзюбой мы знакомы давно. В прошлом году, когда был Кубок конфедерации, я ему в шутку пообещал, что если он забьет определенное количество голов, я ему подарю лыжи», — приводит агентство слова спортсмена.

«Тогда он это не выполнил, но сейчас, когда он забил такие чудесные голы на Чемпионате мира, я решил ему напомнить о нашем споре и готов подарить ему лыжи», — сказал биатлонист.

Как писал «Ридус» , сборная России выиграла у национальной команды Египта со счетом 3:1 в групповом матче мундиаля и почти обеспечила себе выход в плей-офф. Счет в матче открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи , забив гол в свои ворота. Кроме того, мячи в ворота египтян забили полузащитник Денис Чернышев и нападающий Артем Дзюба.

Ранее в день открытия чемпионата 14 июня российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.