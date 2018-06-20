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Шипулин решил подарить Дзюбе лыжи после победы России над Египтом
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Шипулин решил подарить Дзюбе лыжи после победы России над Египтом 

Ридус 20 июня 2018
Фото: SPORT24.ru
Биатлонист Антон Шипулин заявил, что собирается подарить футболисту Артему Дзюбе лыжи после победы сборной России в матче против Египта, сообщает «Интерфакс».
«С Артемом Дзюбой мы знакомы давно. В прошлом году, когда был Кубок конфедерации, я ему в шутку пообещал, что если он забьет определенное количество голов, я ему подарю лыжи», — приводит агентство слова спортсмена.
«Тогда он это не выполнил, но сейчас, когда он забил такие чудесные голы на Чемпионате мира, я решил ему напомнить о нашем споре и готов подарить ему лыжи», — сказал биатлонист.
Как писал «Ридус», сборная России выиграла у национальной команды Египта со счетом 3:1 в групповом матче мундиаля и почти обеспечила себе выход в плей-офф. Счет в матче открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. Кроме того, мячи в ворота египтян забили полузащитник Денис Чернышев и нападающий Артем Дзюба.
Ранее в день открытия чемпионата 14 июня российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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