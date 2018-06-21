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Российские биатлонисты встретились со студентами в Чайковском
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Российские биатлонисты встретились со студентами в Чайковском 

Чемпионат.com 21 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная России по биатлону провела встречу со студентами университета в Чайковском, где команда проводит тренировочный сбор. В общем зачёте Кубка наций минувшего сезона россияне заняли четвёртое место. «Встреча сборной России по биатлону в университете со студентами! Чайковский», — написал в своём «инстаграме» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.
Четырёхкратный чемпион мира Драчёв был избран новым главой СБР 18 мая. В процедуре голосования участвовали 58 делегатов конференции, голосование было тайным.
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