Сливко: с тренировки нужно уходить довольной собой 

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями от тренировок в Тюмени. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона она заняла 71-е место. «С тренировки нужно уходить с супер настроением и довольной собой! И с чувством, что ты сделала всё, чтобы быть лучше», — написала Сливко в своём «инстаграме».
В начале июня правление Союза биатлонистов России во главе с президентом Владимиром Драчёвым утвердило сформированные тренерским штабом составы сборных команд России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2018/19. Сливко была переведена в состав резервной команды.