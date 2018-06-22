Россиянки стали шестыми в эстафете на юниорском ЧЕ по пятиборью

В Эль-Прат-де-Льобрегат (Испания) продолжается юниорское первенство Европы по современному пятиборью. В эстафете у юниорок победу одержали британки. Серебряными призёрами стали чешки. Бронза досталась команде Италии. Россиянки Алёна Авдеева и Анна Махинько продемонстрировали шестой результат. Современное пятиборье. Юниорское первенство Европы. Эль-Прат-де-Льобрегат, Испания Юниорки. Эстафета 1. Великобритания — 1407. 2. Чехия — 1387. 3. Италия — 1383… 6. Россия (Алёна Авдеева, Анна Махинько) — 1344.