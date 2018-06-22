Биатлонист Майгуров хочет остаться в IBU

Знаменитый биатлонист и бывший директор департамента физкультуры и спорта Югры Виктор Майгуров, с 2014 года занимающий пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов, по слухам, намерен остаться в структуре IBU.

«В этом году в союзе будут выборы руководства. Майгурова недавно видели в Ханты-Мансийске, говорят, он намерен вновь побороться за пост. Правда, непонятно, как ему это удастся после той критики в адрес Владимира Драчева (президент Союза биатлонистов России, избран в мае этого года, на пост также претендовал Майгуров — ред.), которую он допустил во время выборов», — рассказывает собеседник.

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