Шипулин приступил к велотренировкам 

Олимпийский чемпион Игр-2014, неоднократный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Антон Шипулин, который из-за проблем со здоровьем ещё не решил, продолжит ли спортивную карьеру, и пока не присоединился на тренировочных сборах к национальной команде, начал тренировки на велосипеде.
«Наконец погода позволила открыть велосипедный сезон. Готовимся к велопрогулке «По следам волков», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно на странице Антона Шипулина в «инстаграме».