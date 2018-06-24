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Слепцова: первый выход на пробежку за 8 месяцев. Пришлось непросто, но в кайф
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Слепцова: первый выход на пробежку за 8 месяцев. Пришлось непросто, но в кайф 

Чемпионат.com 24 июня 2018
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону россиянка Светлана Слепцова рассказала, что впервые совершила пробежку после родов.
«Бегу — волосы назад брови тоже. Первый выход за 8 месяцев. Непросто, я вам скажу, мне пришлось, но в кайф, а как пахнет в лесу после дождя, чувствуете», — написала Слепцова на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть видео можно на странице Слепцовой в сети «Инстаграм».
Напомним, что в 20 апреля в Ханты-Мансийске Светлана родила сына. Она завершила карьеру летом 2017 года.
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