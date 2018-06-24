Финал Кубка мира по современному пятиборью завершился в Астане (Казахстан) смешанной эстафетой. Победу одержали итальянцы. Второй результат показала команда Южной Кореи. Третьей финишировала сборная Украины.
Российский смешанный дуэт в составе Гульназ Губайдуллиной и Александра Лифанова занял предпоследнее, 11-е место.
Российские пятиборцы остались без медалей Финала Кубка мира. Лучшие результаты показали Лифанов и Ульяна Баташова, ставшие пятыми в личном турнире. Современное пятиборье. Финал Кубка мира. Астана, Казахстан Смешанная эстафета
1. Италия — 1386. 2. Южная Корея — 1382. 3. Украина — 1378… 11. Россия — 1329.