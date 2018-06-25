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Домрачева может сообщить о завершении карьеры 25 июня
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Домрачева может сообщить о завершении карьеры 25 июня 

SPORT24.ru 25 июня 2018
В понедельник, 25 июня, в Национальном олимпийском комитете Белоруссии состоится пресс-конференция четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. Об этом сообщает
После завершения олимпийского сезона Домрачева обещала определиться с вопросом о продолжении карьеры к началу мая, но до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делала. Срок прежнего контракта спортсменки со сборной Белоруссии истекает 30 июня.
Ранее 31-летняя Домрачева вошла в состав женской сборной Белоруссии на будущий сезон.
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