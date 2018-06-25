Домрачева может сообщить о завершении карьеры 25 июня

В понедельник, 25 июня, в Национальном олимпийском комитете Белоруссии состоится пресс-конференция четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой . Об этом сообщает

После завершения олимпийского сезона Домрачева обещала определиться с вопросом о продолжении карьеры к началу мая, но до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делала. Срок прежнего контракта спортсменки со сборной Белоруссии истекает 30 июня.

Ранее 31-летняя Домрачева вошла в состав женской сборной Белоруссии на будущий сезон.