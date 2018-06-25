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Электрический «Фольксваген» установил рекорд культовой «Гонки в облака»
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Электрический «Фольксваген» установил рекорд культовой «Гонки в облака» 

Вести.Ru 25 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Знаменитое состязание по подъему на холм Пайкс-Пик увенчалось победой Volkswagen. Их электрический суперкар ID R Pikes Peak не только выиграл в зачете электромобилей, но и установил новый абсолютный рекорд гонки.
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