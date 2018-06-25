В семье олимпийского чемпиона Чепикова родился шестой ребенок

МОСКВА, 25 июня. / ТАСС /. У двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова родился сын, ставший шестым ребенком в его семье.

"Как и четыре года назад, накануне чемпионата мира по футболу в нашей семье родился сын. Шесть олимпиад — шесть детей, хорошо, что не поехал на седьмую", — сказал ТАСС Чепиков.

Пятый ребенок — Мирослав — родился во время чемпионата мира по футболу в Бразилии 4 года назад. Тогда Чепиков назвал сына в честь лучшего, по его мнению, игрока чемпионата — немецкого форварда Мирослава Клозе. На ЧМ-2014 Клозе установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира — 16.

Новорожденному сыну родители пока не выбрали имя. «Пусть будет интрига, до конца чемпионата мира еще далеко», — сказал прославленный биатлонист, отметив, что «благодаря матери-героине он становится отцом-героем».

Чепиков является обладателем Кубка Мира по биатлону, участвовал в шести Олимпийских играх, в 1988 завоевал олимпийское золото в эстафете 4х7,5 км и бронзу — в спринте. На Олимпиаде-1994 он стал победителем спринтерской гонки и серебряным призером эстафеты. В Турине-2006 занял второе место в эстафете. Также является двукратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.