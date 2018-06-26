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Бьорндалену будет скучно смотреть биатлон без Домарчевой
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Бьорндалену будет скучно смотреть биатлон без Домарчевой 

Спорт-Экспресс 26 июня 2018
Легендарный биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что его жене, Дарье Домрачевой, понадобилось много времени, чтобы определиться со своим будущим. В понедельник белорусская спортсменка объявила о завершении карьеры.
— Она всегда все делает на 100 процентов, — приводит NRK слова Бьорндалена. — Если бы Дарья осталась в спорте, то не смогла бы сосредоточить внимание на дочери.
Теперь мне будет скучно смотреть биатлон, потому что она закончила выступать. Будущее? У нас много планов, мы работаем над несколькими проектами. Через несколько месяцев определимся, что будем делать дальше.
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