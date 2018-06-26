Около 400 бегунов присоединились к факельной эстафете «Бег Мира — 2018» в Перми

ПЕРМЬ, 26 июня. / ТАСС /. Факельная эстафета «Бег Мира — 2018» проходит по территории более 100 стран, включая Россию, все страны Европы, США, Канаду, Австралию, страны Южной Америки и Африки. Спортсмены со всего мира пробегут свыше 70 тыс. км, из них 15 тыс. км по территории России и 354 км по территории Пермского края, сообщили агентству ТАСС в пермском оргкомитете эстафеты.

"Общее количество участников на территории Пермского края — более 400 человек в возрасте от 10 до 65 лет. К эстафете присоединились профессиональные спортсмены и ребята из детских спортивных секций. Каждый бежит индивидуальную дистанцию", — сказал организатор «Бега Мира -2018» в Пермском крае Константин Рыбин. Основной состав пермской команды — 7 человек, они добегут до границы края с Удмуртской республикой и передадут эстафетный факелы соседям по региону, пояснил Рыбин.

На территории России эстафета началась 12 июня в Тюмени, где стартовали основные ветки российской эстафеты — Западная и Восточная. Официальное закрытие эстафеты на российской территории состоится в международный День мира, 21 сентября в Ставрополе.

Международная факельная эстафета «Бег Мира» создана в 1987 году. Бегуны с факелом преодолели более 600 тыс. км. В Российской Федерации эстафета проводится с 1991 года при поддержке Государственного комитета по физкультуре и туризму РФ. Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров — энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел Мира из рук в руки.