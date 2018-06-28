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Евгений Гараничев: «Надеюсь, у России против Испании все получится»
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Евгений Гараничев: «Надеюсь, у России против Испании все получится» 

Спорт-Экспресс 28 июня 2018
Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Евгений Гараничев рассказал, что следит за чемпионатом мира по футболу и надеется на успех сборной России во встрече 1/8 финала с Испанией.
— Конечно, слежу за чемпионатом мира. Очень радует сборная России. Надеюсь, что в 1/8 финала против сборной Испании у наших футболистов все получится. Соперник попался сильный, но видно, что и российская команда хорошо подготовлена. Парни выкладываются по полной, я желаю им удачи и отдать все силы ради победы, — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.
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