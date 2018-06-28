М. Фуркад стал героем заданий итогового теста по математике для французских школ

Биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что его имя упоминалось в задании для итогового теста по математике во французских школах.

«Не знаю, гордиться тем, что стал героем задания для итогового теста по математике, или грустить, понимая, что точно не смог бы набрать средний балл», — написал пятикратный олимпийский чемпион на своей странице в сети «Твиттер».

В первом задании ученики должны были рассчитать широту и долготу Пхёнчхана (Южная Корея), где Фуркад выступал на Олимпийских играх в феврале 2018 года. Во втором — им необходимо было определить объём «Большого хрустального глобуса», который француз выиграл в седьмой раз кряду по окончании предыдущего сезона.