Травников и Драчёв обсудили развитие биатлона в Новосибирской области

На встрече спортивные специалисты подняли вопрос реконструкции новосибирского биатлонного комплекса. Сейчас центр биатлона имеет категорию «Б», позволяющую проводить чемпионаты Европы и этапы Кубков мира и Европы. Союз биатлонистов России, по словам президента СБР, заинтересован в сотрудничестве с Новосибирской областью. В частности, Новосибирск претендует на проведение первенства мира среди юношей в 2021 году. Возможность принять этот турнир также есть у столицы Мордовии — Саранска.

— От вас здесь зависит поддержка. Очень большая поддержка будет от руководителя региона. Оно всегда так идет — и Ханты-Мансийск, и Тюмень. Если мы заручаемся поддержкой, тогда мы дальше идем на выдвижение. У нас в сентябре будет конгресс, мы там будем выступать. И будем подавать заявку от России, — сказал президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев