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Травников и Драчёв обсудили развитие биатлона в Новосибирской области
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Травников и Драчёв обсудили развитие биатлона в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 29 июня 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
На встрече спортивные специалисты подняли вопрос реконструкции новосибирского биатлонного комплекса. Сейчас центр биатлона имеет категорию «Б», позволяющую проводить чемпионаты Европы и этапы Кубков мира и Европы. Союз биатлонистов России, по словам президента СБР, заинтересован в сотрудничестве с Новосибирской областью. В частности, Новосибирск претендует на проведение первенства мира среди юношей в 2021 году. Возможность принять этот турнир также есть у столицы Мордовии — Саранска.
— От вас здесь зависит поддержка. Очень большая поддержка будет от руководителя региона. Оно всегда так идет — и Ханты-Мансийск, и Тюмень. Если мы заручаемся поддержкой, тогда мы дальше идем на выдвижение. У нас в сентябре будет конгресс, мы там будем выступать. И будем подавать заявку от России, — сказал президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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