Цветков и Слепов навестили Акимову в Чебоксарах

«Лето наконец радует погодой. Стоит жара, печёт солнце. А вот в выходные было ещё жарче. К нам заехали Максим Цветков и Алексей Слепов. Лёша, как и обещал, на обратной дороге у нас. Рады были встрече с вами. Уже поспели ягоды, так что приезжайте еще», — написала Акимова в своём «инстаграме».